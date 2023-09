Die Koralmbahn als Tor in eine komplett neue Welt

Erste konkrete Pläne präsentiert

Doch wie soll dieser Schulterschluss im Konkreten aussehen? „Wir wollen eine gemeinsame, grenzüberschreitende Präsentation auf den internationalen Märkten“, so Kaiser. Zudem tüftle man an gleich mehreren Projekten. Eine gemeinsame Bodendatenbank soll dafür sorgen, dass die Ansiedelung von Betrieben erleichtert wird. Zudem wollen die beiden Regierungen auch einen engen Austausch im Bereich der Elementarpädagogik pflegen, eine gemeinsame Hochschulkonferenz ins Leben rufen und es wird an einer grenzüberschreitenden Wolfsverordnung gearbeitet. Kaisers und Drexlers Team können sich sogar vorstellen, dass für den Öffentlichen Verkehr „ein Südösterreich-Ticket eingeführt wird“. Ein weiterer wesentlicher Punkt des ersten Treffens war auch die Zusammenarbeit beim Katastrophenschutz.