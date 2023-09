So wird Kärnten fit für die Koralmbahn gemacht

Die Koralmbahn begleitet die Kärntner Politik nun schon einige Jahre, doch nun geht das Projekt in die entscheidende (End-)Phase und rückt auch bei der Landesregierung immer stärker in den Vordergrund. Während es bei der Klausur „Kärnten, Nachhaltigkeit, Zukunft, Leben“ am Wochenende in St. Paul im Lavanttal auch um andere Themen wie Digitalisierung, Bildung, Pflege, Energie und Mobilität ging, bestimmte das Infrastrukturprojekt die abschließende Pressekonferenz am Montag.