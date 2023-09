Atomkraftwerk Krsko sorgt wieder einmal für Ärger

Angerer fordert Stilllegung „tickender Zeitbombe“

FPÖ-Chef Erwin Angerer sieht auch den Landeshauptmann in der Verantwortung. „Gerade Landeshauptmann Kaiser ist jetzt gefordert, bei der slowenischen Regierung die Schließung und den Ausbaustopp der ‚tickenden Zeitbombe‘ Krsko einzufordern“, erklärt Angerer. „Die Kärntner FPÖ wird in der nächsten Landtagssitzung am 5. Oktober erneut Aktionen setzen und die Kärntner Landesregierung auffordern, endlich lautstark tätig zu werden und eine Stilllegung durchzusetzen.“