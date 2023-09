Welche „Hausaufgaben“ Rauch aus Kärnten mitnimmt

Bevor Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch seine Bundesländer-Tour in der Steiermark beendet, besuchte der Vorarlberger auch in Kärnten wichtige Einrichtungen, die sich der Bekämpfung von Armut und sozialen Ungerechtigkeiten verschrieben haben. Ob bei der „Schulstartklar!“-Aktion für Mindestsicherungs- bzw. Sozialhilfehaushalten, dem Besuch der ASV Drogenambulanz, bei dem Austausch mit Sozialarbeiterinnen in der Frauennotschlafstelle oder einer Diskussions-Veranstaltung zum Thema Armut - überall wird eines schnell klar: Die Zukunft sieht alles andere als rosig aus!