Was Norbert Hofer mit dieser Höhle verbindet

„Eine Tropfsteinsekunde sind 1000 Menschenjahre. Denn die Formationen wachsen in 100 Jahren nur um drei Millimeter. Wissenschaftlich mögliche Datierungen enden bei 200.000 Jahren. Doch diese Spanne ist nur ein flüchtiger Blick in die Vergangenheit. In Wirklichkeit ist alles unergründlich älter“, versucht uns Höhlenführer Fritz Geissler die unbegreiflichen zeitlichen Dimensionen zu veranschaulichen. Hermann Hofer hatte ihn zwei Jahre vor dessen Tod 2003 mit dem Hüten der geheimnisvollen Welt der Stalaktiten - den von der Decke hängenden Tropfsteinen und ihrem Gegenstück, den aus dem Boden wachsenden Stalagmiten, betraut.