Halten Sie Zirkusse noch für zeitgemäß?

Das Konzept Zirkus ist schon einige Jahrhunderte alt und fand seinen Ursprung in der Darbietung von Pferdedressuren. Seitdem hat es sich naturgemäß stark gewandelt, doch die Faszination, die eine Zirkusshow auf das Publikum ausübt, ist ungebrochen, sowohl für Kinder, als auch für Erwachsene. Jedoch stehen Zirkusse auch immer wieder in der Kritik, vor allem was Verstöße gegen das Tierschutzgesetz bezüglich der Haltung, aber auch während der Vorführungen betrifft. Was denken Sie: Sind Zirkusse in Ihren Augen noch zeitgemäß? Wie könnte man die Programme tierfreundlicher gestalten? Oder sollte man die Shows generell überdenken und mehr auf Artisten, Clowns und Co setzen? Wann waren Sie das letzte Mal im Zirkus und was hat Ihnen dort besonders gut gefallen? Manege frei für Ihre Ansichten und Erzählungen dazu!