Beste Feinde

Da war nun also FPÖ-Chef Herbert Kickl in der strengen (Parlaments-)Kammer der Susanne Schnabl im ORF-„Sommergespräch“. Und er hat erneut - im Gegensatz zu den anderen Partei-Chefs - für Quote gesorgt. Wohl deshalb, weil er wieder einmal ordentlich ausgeteilt hat: Gegen das „etablierte politische System“ allgemein, speziell gegen die Bundesregierung und insbesondere gegen den Bundespräsidenten.