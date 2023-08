Leise Klaviermusik, ein badender Spatz und viele klassizistische Details sollten gestern Abend Appetit auf das erste ORF-„Sommergespräch“ 2023 machen. Die erfahrenste Spitzenpolitikerin in diesem Format und Österreichs einzige Parteichefin, Beate Meinl-Reisinger, eröffnete bereits zum sechsten Mal den öffentlich-rechtlichen Interviewreigen. Von zahllosen Auftritten in Privatsendern und zuletzt bei Katia Wagner auf krone.tv einmal ganz abgesehen. Und genau so verlief auch das Gespräch mit Susanne Schnabl. Professionell, solide, fröhlich, gespickt mit ein bisschen Wut, zu der Meinl-Reisinger aber partout kein Song einfallen wollte.