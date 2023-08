Ganz schön „xtreme“

Ein Satz mit X - war wohl nix. Die mediale Schadenfreude war unverkennbar, als Elon Musks selbstherrlichem Größenwahn zumindest von der Baubehörde Grenzen gesetzt wurden. Fast schon martialisch sah dieses X aus, das ein paar Tage riesengroß auf dem Firmensitz des Kurznachrichtendiensts „formerly known as Twitter“ prangte. Nun musste es wieder abgebaut werden - Musks neuer Markenauftritt leuchtete so grell, dass er viele um den Schlaf brachte.