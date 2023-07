Wien: Polizei sucht Opfer sexueller Attacken

Zwölf Fälle bekannt

Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien waren dem 19-Jährigen bereits länger auf der Spur, nachdem immer wieder Vorfälle dieser Art gemeldet wurden. In der Mehrzahl der Fälle habe sich der 19-Jährige von hinten an seine Opfer herangeschlichen, ihnen den Rock oder das Kleid hochgezogen und auf das Gesäß geschlagen oder in den Intimbereich gegriffen. In anderen Fällen soll er sogar sein Glied entblößt haben.