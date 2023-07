Einsatz der MÜG: Tanzende pfui, Anklebende hui

Dass es rund um den Globus vielfach unrund läuft, daran haben wir uns gewöhnt, bleibt ja keine andere Wahl. So manches ist in den vergangenen Jahren aus dem Gleichgewicht geraten. Das Allermeiste davon kann man ja als einzelner kleiner, brav Steuern zahlender Bürger kaum bis gar nicht beeinflussen. So etwa sinnloseste Kriege - es gibt auf der Welt abgesehen von Ukraine-Russland aktuell noch 27 kriegsähnliche Konflikte. Auch beim Wetter sind uns die Hände gebunden (nicht angeklebt). Um so mehr sollte man regionale Herausforderungen möglichst konfliktfrei lösen.