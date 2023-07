Virtuelles Training soll Forstunfälle verhindern

Auch andere Anwendungsbereiche denkbar

Auszubildende könnten gefährliche Situationen durch die Technologie realitätsgetreu simuliert in einer sicheren Umgebung erleben, ohne sich realen Gefahren aussetzen zu müssen, so AIT-Projektleiter Raimund Schatz vom Center for Technology Experience. Die Erfahrungen und Ergebnisse sollen in künftigen Fortbildungen und E-Learning Angeboten berücksichtigt werden. Auch in anderen Anwendungsbereichen - wie der Landwirtschaft oder Outdoor- und Freizeitaktivitäten - könnten die entwickelten Inhalte Verwendung finden.