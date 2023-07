Belarussische Behörde meldet Abschuss von Drohne

Eine Grenzschutzeinheit am Fluss Dnipro hätte die Drohne entdeckt, die offensichtlich eingesetzt worden sei, um für Aufklärung zu sorgen. Der Hintergrund ist, dass die Führung in Minsk am Freitag erklärt hatte, dass sich Ausbilder der Gruppe Wagner auf belarussischem Gebiet befänden und dort belarussische Truppen ausbilden. Nach einem eintägigen Aufstand der Söldnertruppe Ende Juni war wochenlang unklar, wo sich die Gruppe rund um Anführer Jewgeni Prigoschin aufhält.