Prigoschin lehnte Eingliederung der Söldner ab

Nach Angaben von Präsident Wladimir Putin hat Jewgeni Prigoschin, der Chef der Söldnergruppe Wagner, die Integration seiner Kämpfer in die russischen Sicherheitskräfte abgelehnt. Putin erklärte in einem Interview mit einer Zeitung, dass er sich fünf Tage nach dem Aufstand der Söldner mit rund drei Dutzend von ihnen und ihrem Anführer getroffen habe. Er habe den Söldnern das Angebot gemacht, weiterhin in Russland zu dienen.