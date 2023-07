Wagner-Kämpfer sind in Weißrussland angekommen

Zeltlager ist 100 Kilometer von Minsk entfernt

„Es gibt keinen Zweifel, dass es eine sehr nützliche Erfahrung für unsere Armee ist“, erklärt ein Soldat in dem Clip. „Wir haben seit dem Ende des Krieges in Afghanistan nicht mehr an Kämpfen teilgenommen“, führt er in Bezug auf die sowjetische Invasion aus. Offizier Maxim Pajewski sagte, es würden Soldaten der Territorialverteidigung trainiert. Das Zeltlager befindet sich in Ossipowitschi rund 100 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Minsk.