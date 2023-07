Aggressive Wildcamper setzen Tiroler Bergwacht zu

Es ist in Tirol ein verbotenes Vergnügen: Campen außerhalb von Campingplätzen. Doch die Zahl der Wohnmobile mitten in der Botanik steigt in der Urlaubszeit seit Jahren an. Zum Leidwesen der Tiroler Bergwacht, die seit der Pandemie mit immer noch aggressiveren Wildcampern zu kämpfen hat. Der Bergwacht-Chefin reicht es jetzt.