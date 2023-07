Volksgarten-Duell wird Dreikampf um den Stadt-Chef

Zweimal zog Stadtvize Bernhard Auinger (SPÖ) bei der Bürgermeisterdirektwahl in der Stadt Salzburg gegen Harald Preuner (ÖVP) bisher den kürzeren. Jetzt tritt Preuner nicht mehr bei der kommenden Wahl an und Florian Kreibich wird Volkspartei-Kandidat im Rennen um den Stadtchef. Auinger gegen Kreibich wird zum Duell um den Volksgarten. Denn Auinger ist glühender Eishockey-Liebhaber, setzt sich derzeit für den Ausbau und Sanierung der in die Jahre gekommenen Trainingshalle ein und will 27 Millionen Euro investieren.