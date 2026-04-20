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Volksschule in Salzburg-Itzling bekommt Neubau

Salzburg
20.04.2026 19:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Stadt Salzburg/Anna Pirato)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nächstes Großprojekt für eine Salzburger Schule: An der Volksschule Itzling wird in den nächsten Jahren ausgebaut. Es braucht vor allem für die Nachmittagsbetreuung dringend Platz. Mehr als 16 Millionen Euro sind dafür reserviert. 

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Die beengten Platzverhältnisse an der Volksschule in Salzburg-Itzling haben bald ein Ende. Die Stadt nimmt das nächste Großprojekt in der Bildungslandschaft in Angriff. Bis zum Jahr 2029 soll der bestehende, in die Jahre gekommene Anbau aus den 1980er-Jahren entlang der Straße abgebrochen und durch einen Neubau für die Nachmittagsbetreuung ersetzt werden.

Präsentierten die Eckdaten: Johannes Mracsna (Immobiliengesellschaft SIG), Projektleiterin ...
Präsentierten die Eckdaten: Johannes Mracsna (Immobiliengesellschaft SIG), Projektleiterin Elenora Cardella-Goroll, Schuldirektorin Sabine Preims und Jutta Kodat (Schulamtsleiterin).(Bild: Stadt Salzburg/Anna Pirato)

Die Schule ist jetzt schon stark ausgelastet. Von 293 Kindern in vierzehn Klassen sind bereits 108 in der ganztägigen Schulform angemeldet. Geplant sind verschiedene neue Räume wie ein multifunktionaler Bereich, eine Aufbereitungsküche, Speiseraum, Werkräume und zusätzliche Klassenräume. Zwischen Neubau und Bestand wird es eine barrierefreie Verbindung geben. Auch eine Photovoltaikanlage am Dach ist geplant.

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Die Budgetmittel sind reserviert: Die Planer gehen von knapp 15,75 Millionen Euro für die Errichtung und 520.000 Euro für die Ausstattung aus. Mit Juni 2029 sollen die Bauarbeiten fertig sein.

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