Volksschule in Salzburg-Itzling bekommt Neubau

Die beengten Platzverhältnisse an der Volksschule in Salzburg-Itzling haben bald ein Ende. Die Stadt nimmt das nächste Großprojekt in der Bildungslandschaft in Angriff. Bis zum Jahr 2029 soll der bestehende, in die Jahre gekommene Anbau aus den 1980er-Jahren entlang der Straße abgebrochen und durch einen Neubau für die Nachmittagsbetreuung ersetzt werden.