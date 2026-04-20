Topscorer und Rekordstürmer verlassen Eisbären

Wenige Wochen nach dem vorzeitigen Aus im Play-off-Halbfinale der Alps Hockey League gegen Gröden verkündeten die Zeller Eisbären erste Abgänge. Und diese haben es beim entthronten Champion in sich. Neben einem Top-Verteidiger müssen auch zwei Importstürmer gehen. Darunter ein Rekord-Angreifer.
Bei den Zeller Eisbären steht im Sommer ein wohl größerer Kaderumbruch an. Die Pinzgauer planen künftig nicht mehr mit Janick Wernicke, Max Stiegler, das Brüderpaar Kele und Devin Steffler sowie Domenic Burghard (3er-Goalie), Tyler Cuma und Kilian Rappold. Ebenso müssen Topscorer Tim Coffman und Rekordstürmer Ethan Szypula (stellte in der Vorsaison einen neuen Liga-Punkterekord auf) die Blau-Gelben verlassen.
Rekordstürmer tat sich im Pinzgau schwer
Das letztgenannte Duo kämpfte in der abgelaufenen Saison immer wieder mit Verletzungen. Ob Coffman seine Karriere fortsetzen kann, ist ohnehin ungewiss, während Szypula seine Stärke im Pinzgau nur selten unter Beweis stellen konnte.
„Ethan hat nie so recht in die Spur gefunden und seine Leistungen aus dem Jahr zuvor nicht abrufen können. Deshalb haben wir uns als Organisation dazu entschieden, ihm keinen neuen Vertrag zu geben“, erklärte Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz. „Wir wollen hier einen anderen Weg einschlagen.“
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