Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Soundcheck

Josh im Oval: „Wollte einmal kein Popstar sein“

Salzburg
20.04.2026 22:41
Sänger Josh geht erstmals auf Solo-Tour. Am Montag gastierte er im Oval vor ausverkauftem Haus.
Sänger Josh geht erstmals auf Solo-Tour. Am Montag gastierte er im Oval vor ausverkauftem Haus.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Ein Mann, eine Theaterbühne, fünf Gitarren: Austropop-Grand Josh schlug bei seinem Auftritt in Salzburg ungewohnt leise Töne an. Denn: „Ich wollte unbedingt einmal ruhigere Konzerte spielen.“ Das Publikum war begeistert. 

0 Kommentare

Er muss niemandem mehr etwas beweisen: Johannes Sumpich aka Josh gehört längst zu Österreichs erfolgreichsten Musikern, zeichnet mit „Cordula Grün“ und „Expresso & Tschianti“ für zwei der bekanntesten Austropop-Hits der jüngeren Vergangenheit verantwortlich. Er füllt regelmäßig die größten Konzerthallen. Doch jetzt macht der Wiener freiwillig einen Schritt zurück.

Unter dem Motto „Josh solo“ geht der Sänger erstmals ganz allein auf Tour – im Gepäck fünf Gitarren, die Lieder seines neuen Albums „Wer singt dann Lieder für dich“ und altbekannte Klassiker. Montagabend präsentierte sich Josh auf der Theaterbühne des Salzburger Oval. „Ich wollte meine Lieder so spielen, wie sie entstehen. Wenn ich neue Songs schreibe, greife ich immer zur Gitarre“, meinte der Sänger zum Start des Abends.

Lesen Sie auch:
Volles Haus beim Konzert von Krautschädl
„Krone“-Soundcheck
Krautschädl im Rockhouse: Sie können es immer noch
18.04.2026

Insgesamt fünf Modelle seines Lieblingsinstruments hatte der Wiener mitgebracht, stimmte damit ungewohnt leise Töne an. „Ich wollte mal wieder ruhige Konzerte spielen und einmal kein Popstar sein“, meinte Josh.

Gefühlvoll, intim und betont ruhig: „Josh solo“.
Gefühlvoll, intim und betont ruhig: „Josh solo“.(Bild: Andreas Tröster)

Dem Publikum gefiel es – spätestens bei den Zugaben hielt es niemanden mehr auf den Sitzen, tosender Applaus inklusive. Josh ist eben doch ein Popstar, ob er will oder nicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
20.04.2026 22:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Neue Inflationssorgen
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
Maurer schießt wegen Werbung bei Musk (links) gegen Babler.
Krone Plus Logo
Die Grünen sehen rot
Wirbel um SPÖ-Werbung auf Elon Musks Plattform X

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
250.620 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
205.174 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Österreich
Babynahrung-Rückruf: HiPP beruhigt, erste Kritik
150.395 mal gelesen
Die möglicherweise betroffene Charge ist laut Hersteller „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel ...
Burgenland
FPÖ-Hofer feierte im Barockschloss seine Sponsion
717 mal kommentiert
Master Norbert Hofer mit Rektorin Dr. Bettina Schauer-Frank (li.) und Dr. Nadja Rathmanner, ...
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
655 mal kommentiert
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Außenpolitik
Feuerpause wackelt: Iran sagt Friedensgespräche ab
622 mal kommentiert
In dem Krieg, der sich nun in der achten Woche befindet, kamen seit seinem Beginn am 28. Februar ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf