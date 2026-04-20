Josh im Oval: „Wollte einmal kein Popstar sein“

Unter dem Motto „Josh solo“ geht der Sänger erstmals ganz allein auf Tour – im Gepäck fünf Gitarren, die Lieder seines neuen Albums „Wer singt dann Lieder für dich“ und altbekannte Klassiker. Montagabend präsentierte sich Josh auf der Theaterbühne des Salzburger Oval. „Ich wollte meine Lieder so spielen, wie sie entstehen. Wenn ich neue Songs schreibe, greife ich immer zur Gitarre“, meinte der Sänger zum Start des Abends.