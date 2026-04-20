Vier Lehrlinge schenken mit Schulprojekt Hoffnung

Aus einer Schulaufgabe wurde echte Hilfe: Vier Bürolehrlinge der Landesberufsschule 3 in Salzburg-Itzling bauten ein eigenes Produkt, verkauften es in der Schule und spendeten jeden Cent. Am Ende standen 1500 Euro für die Salzburger Kinderkrebshilfe ...
Ein Projekt aus dem Unterricht wurde zum Zeichen für Solidarität: Emily Reichl, Ena Rasidovic, Chiara Pabinger und Kristina Gavric, vier Bürolehrlinge der Abschlussklasse an der Landesberufsschule 3 in Salzburg-Itzling, planten alles selbst – von der Idee bis zum Verkauf.
Sie stellten ein eigenes Produkt her, verkauften es im schulischen Umfeld und spendeten die gesamten Einnahmen von 1500 Euro an die Salzburger Kinderkrebshilfe. Mitschüler, Familien und Lehrkräfte halfen mit. Das Geld unterstützt Kinder und Familien in Salzburg, von Betreuung im Spital bis zu Nachsorge und direkter Hilfe.
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