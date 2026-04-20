Vier Lehrlinge schenken mit Schulprojekt Hoffnung

Sie stellten ein eigenes Produkt her, verkauften es im schulischen Umfeld und spendeten die gesamten Einnahmen von 1500 Euro an die Salzburger Kinderkrebshilfe. Mitschüler, Familien und Lehrkräfte halfen mit. Das Geld unterstützt Kinder und Familien in Salzburg, von Betreuung im Spital bis zu Nachsorge und direkter Hilfe.