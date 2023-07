Frau in Wohnung eingesperrt: Bruder war Aufpasser

Schreckliche Szenen spielten sich von Sonntag bis Dienstag in einer Wohnung in Wien ab. Die Frau wollte eigentlich nur die Sachen in der Wohnung des Ex-Freundes abholen. Der 31-Jährige ließ sie hinein und sperrte dann die Tür zu. Damit begann das Martyrium der Frau, welches drei Tage andauern sollte. Der Täter bedrohte, misshandelte und vergewaltigte das Opfer mehrmals.