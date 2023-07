Mann hielt Ex-Freundin drei Tage in Wohnung fest

Schockierende Szenen spielten sich in einer Wohnung in Wien-Meidling ab. Ein 31-Jähriger hielt seine Ex-Freundin in seiner Wohnung gefangen. Dabei soll der Täter die Frau bedroht, misshandelt und vergewaltigt haben. Nach dem dreitägigen Martyrium gelang der 33-Jährigen schließlich die Flucht.