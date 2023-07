Ukraine-Sager: SPÖ-Abgeordneter sorgt für Wirbel

„Die SPÖ ist so lost“

Bayr erntet auf Twitter ebenfalls viel Gegenwind für ihre Aussagen. „Unfassbar, was ist das für eine Position!? Die SPÖ ist so lost. Stelle mir grad vor, wie Sie (wie Kickl) die Ukrainer belehren, dass sie ihr Land nicht weiter verteidigen sollen. Haben Sie überhaupt eine Vorstellung, was mit den Ukrainern in den besetzten Gebieten passiert?“, schreibt ein User. „Matznetter verbreitet hier ein Russland-Narrativ“, schreibt ein weiterer User.