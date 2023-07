IAEA durfte nicht auf Dach des AKWs Saporischschja

Sorge um am Dach platzierte Sprengsätze

In den vergangenen Tagen hatte die Lage im AKW Saporischschja international große Besorgnis ausgelöst. Nach wiederholten Warnungen Russlands und der Ukraine vor angeblichen Angriffsplänen der jeweils anderen Seite, hatte die IAEA am Mittwoch einen erweiterten Zugang zu der Anlage gefordert, um zu überprüfen, ob sich Minen oder Sprengstoff auf dem Gelände des Kraftwerks befinden.