Putins Panzerzug verfügt sogar über Lifting-Studio

Geheime Eisenbahnlinien und Bahnhöfe

Drei der großen Residenzen Putins sollen per Zug erreichbar sein. Dafür sind laut den Angaben eigene geheime Eisenbahnlinien und Bahnhöfe errichtet worden. Satellitenbilder zeigen etwa einen umzäunten Bahnhof in der Nähe der Sommerresidenz in Sotschi an der Schwarzmeerküste. Ein weiterer privater Bahnhof soll sich unweit der offiziellen Präsidenten-Residenz in Nowo-Ogarjowo außerhalb Moskaus befinden.