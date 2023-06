Hitzetage werden zur Gesundheitsfrage

Der Nachmittag im Freibad, Wassereis oder gemütliche Abende mit Freunden. Unsere Sommer werden immer länger und immer heißer. Dabei geht es um mehr als die verzweifelte Suche nach Schatten oder die Flucht in das nächste klimatisierte Geschäft. Die zunehmende Hitze ist tödlich. Zwischen 198- und 550-mal pro Jahr. In Österreich sterben mehr Menschen aufgrund der Hitze als im Verkehr. Hitzewellen haben schon in den letzten Jahren zu Übersterblichkeit geführt, in Zukunft wird diese weiter steigen. Und das trifft nicht alle gleich.