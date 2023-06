Nach dem jüngsten fürchterlichen Schiffsunglück mit Hunderten toten Migranten vor der griechischen Küste ist wieder einmal der Ruf nach legalen Fluchtrouten laut geworden. Nur so könne man das verbrecherische Schlepper-Unwesen verhindern. Immerhin seien in den letzten Jahren an die 20.000 illegale Migranten beim Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, umgekommen.