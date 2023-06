Neue Spitze bringt Spurwechsel bei den Roten

SPÖ pocht auf „soziale Gerechtigkeit“

„Wir werden jedes Gesetz hart in der Sache verhandeln und Gesetzen dann zustimmen, wenn sie nicht zulasten der Allgemeinheit gehen und sie das Leben der Menschen auch tatsächlich verbessern“, sagt die neue Vizeklubchefin und Umweltsprecherin Julia Herr. „Auch der Klimaschutz geht für uns nur Hand in Hand mit sozialer Gerechtigkeit“, so Herr.