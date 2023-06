Überraschungen im neuen Team der SPÖ

Die Wiener sind zufrieden. Doris Bures, Zweite Nationalratspräsidentin: „Das ist ein gutes und ausgewogenes Paket.“ Bürgermeister Michael Ludwig: „Ein Zeichen der Geschlossenheit.“ Doskozil erteilte via Landtagspräsidentin Verena Dunst grünes Licht für Bablers Rot. Der Chef selbst kürte sich zum Klubobmann, der alles zusammenführt. „Ein Titel ohne Mittel“, so Experten wie Hubert Sickinger und Thomas Hofer. Das operative Geschäft dürfen Kucher und Co. erledigen.