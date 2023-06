BMW M 1000 XR: Stärkstes Crossover-Bike der Welt

BMW Motorrad lässt es im Jubiläumsjahr so richtig krachen: Nach dem stärksten Naked Bike am Markt, der M 1000 R, kündigen die Münchner nun das nächste ungewöhnlich brutale Eisen an: Die BMW M 1000 XR wird das mit Abstand stärkste Crossover-Bike weit und breit.