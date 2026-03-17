Graz 99ers mit Gala gegen VSV ins Halbfinale

Alles wieder offen bei KAC – Fehervar

Alles offen ist indes nach der zweiten Partie zwischen Fehervar und dem KAC. Die wegen Zusammenbruchs von Rotjacken-Akteur Jordan Murray in Spiel eins verschobene Serie steht nach dem 2:1-Heimerfolg der Ungarn quasi wieder auf Null. Die frühe Führung durch Marcel Witting (5.) war zu wenig, im Mitteldrittel kassierten die Kärntner zwei Gegentreffer und kamen in einer Partie auf Augenhöhe nicht mehr zurück. Spiel drei steigt am Donnerstag in Klagenfurt.