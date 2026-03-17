Geschafft! Kraus wie Tagger im Miami-Hauptfeld

Einem 7:6(4), 6:3 gegen die Serbin Lola Radivojevic ließ die Nummer 16 der Ausscheidung gegen die Lettin Darja Semenistaja ein 6:2, 6:3 folgen. Damit gesellt sich Kraus zu Lilli Tagger, die Osttirolerin hat wie zuletzt in Indian Wells eine Wildcard erhalten und trifft auf eine Qualifikantin. Ein rot-weiß-rotes Duell war vor der Zulosung also möglich.