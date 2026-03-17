Geschafft! Kraus wie Tagger im Miami-Hauptfeld

Die Wienerin Sinja Kraus hat beim WTA1000-Turnier in Miami die Qualifikation überstanden!
Einem 7:6(4), 6:3 gegen die Serbin Lola Radivojevic ließ die Nummer 16 der Ausscheidung gegen die Lettin Darja Semenistaja ein 6:2, 6:3 folgen. Damit gesellt sich Kraus zu Lilli Tagger, die Osttirolerin hat wie zuletzt in Indian Wells eine Wildcard erhalten und trifft auf eine Qualifikantin. Ein rot-weiß-rotes Duell war vor der Zulosung also möglich.
Großer Ärger bei Julia Grabher
Die Vorarlbergerin Julia Grabher wäre von einem hinteren Platz auf der Warteliste eigentlich auch ins Feld gerutscht gewesen, wurde darüber von der WTA aber nicht informiert und blieb daher in Wien, wie ihr Trainer Günter Bresnik erklärte.
„Das ärgert mich mehr als zuletzt Antalya, wo sie zwei von drei Turnieren verletzungsbedingt verpasst hat“, meinte der Coach über die verpasste Chance. Ihr nächstes Turnier bestreitet Grabher ab dem Oster-Wochenende beim 500er-Heimevent in Linz.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.