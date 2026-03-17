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Erfolgreiche Quali

Geschafft! Kraus wie Tagger im Miami-Hauptfeld

Tennis
17.03.2026 22:35
Sinja Kraus
Sinja Kraus(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wienerin Sinja Kraus hat beim WTA1000-Turnier in Miami die Qualifikation überstanden!

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Einem 7:6(4), 6:3 gegen die Serbin Lola Radivojevic ließ die Nummer 16 der Ausscheidung gegen die Lettin Darja Semenistaja ein 6:2, 6:3 folgen. Damit gesellt sich Kraus zu Lilli Tagger, die Osttirolerin hat wie zuletzt in Indian Wells eine Wildcard erhalten und trifft auf eine Qualifikantin. Ein rot-weiß-rotes Duell war vor der Zulosung also möglich.

Großer Ärger bei Julia Grabher
Die Vorarlbergerin Julia Grabher wäre von einem hinteren Platz auf der Warteliste eigentlich auch ins Feld gerutscht gewesen, wurde darüber von der WTA aber nicht informiert und blieb daher in Wien, wie ihr Trainer Günter Bresnik erklärte.

„Das ärgert mich mehr als zuletzt Antalya, wo sie zwei von drei Turnieren verletzungsbedingt verpasst hat“, meinte der Coach über die verpasste Chance. Ihr nächstes Turnier bestreitet Grabher ab dem Oster-Wochenende beim 500er-Heimevent in Linz.

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