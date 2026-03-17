Ilia II.: Geistlicher Führer Georgiens gestorben

Autorität über alle politischen Lager

Das Patriarchat gilt weiter als eine der einflussreichsten Institutionen des Landes. Ilia II. war laut Umfragen als Autorität über alle politischen Lager anerkannt. Während seines Patriarchats vergrößerte sich die Zahl der Gläubigen um ein Vielfaches, in zuvor geschlossenen Kirchen fanden wieder Gottesdienste statt, und im Land wurden neue Kirchen gebaut – darunter die Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit in Tiflis.