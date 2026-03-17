Irre! Senegal wird Afrika-Cup-Titel aberkannt

Die Cup-Gastgeber hatten die von Tumulten und Protesten begleitete Finalniederlage vom 18. Jänner angefochten. Dem Einspruch wurde vom CAF-Disziplinarausschuss stattgegeben, teilte der afrikanische Fußballverband am Dienstag mit. Das Gremium stellte sich damit gegen die Entscheidung des CAF, der zunächst zwar zahlreiche Geldstrafen ausgesprochen, das sportliche Ergebnis aber unangetastet gelassen hatte. So hatte Senegals Trainer Pape Thiaw vom Verband lediglich eine Sperre über fünf Spiele und eine Geldstrafe über 100.000 US-Dollar bekommen, weil er seine Spieler nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff zum Verlassen des Platzes aufgefordert hatte.