Konferenz mit Arsenal, PSG und Real ab 21 Uhr LIVE

Rückspiele im Achtelfinale der Champions League: Der FC Arsenal empfängt Bayer Leverkusen, FC Chelsea muss gegen Paris St. Germain ran und Manchester City kracht auf Real Madrid. Wir berichten live ab 21 Uhr, siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Real Madrid verteidigt bei Manchester City (21.00) ein 3:0. Mit Kylian Mbappe und Jude Bellingham kehren zwei Schwergewichte nach überstandenen Blessuren in den Kader zurück, ein Startelfeinsatz scheint aber unwahrscheinlich. Auch ÖFB-Star David Alaba bestieg den Flieger nach Manchester, er fehlte zuletzt mit Wadenproblemen. Ähnlich komfortabel ist nach einem 5:2 der Vorsprung des französischen Titelverteidigers PSG bei Chelsea (21.00). Die Blues brauchen eine Sternstunde, erst vier Mal ist es einem Team gelungen, in der CL-K.o.-Phase nach einem Drei-Tore-Rückstand noch weiterzukommen.
Leverkusen spekuliert bei Arsenal mit Außenseiterrolle
Der Aufsteiger bekommt es entweder mit Arsenal oder Leverkusen zu tun. Das Duell in London bietet nach einem 1:1 im Hinspiel die spannendste Ausgangslage am Dienstag. Zwar sind die Londoner als souveräner englischer Tabellenführer und einziger ungeschlagener Teilnehmer der Königsklasse deutlich favorisiert. Doch Bayer tankte zuletzt mit guten Auftritten Selbstvertrauen. Im Heim-Hinspiel war es erst ein generöser Elfmeter, versenkt von Ex-Bayer-Kicker Kai Havertz, der Arsenal den späten Ausgleich brachte. Die Hoffnung, erstmals seit 24 Jahren wieder ins Viertelfinale einzuziehen, lebt in Leverkusen.
Im Vergleich zur ersten Saisonphase, als Bayer gegen Topteams wie PSG (2:7) und die Bayern (0:3) chancenlos war, wirkt das Team von Trainer Kasper Hjulmand jetzt deutlich stabiler. Zudem spekuliert man mit dem Vorteil des Außenseiters. „Ich glaube, dass der Druck bei Arsenal enorm ist – nicht einfach nur weiterzukommen, sondern vielleicht die Champions League gewinnen zu müssen“, sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.
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