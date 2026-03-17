Konferenz mit Arsenal, PSG und Real ab 21 Uhr LIVE

Leverkusen spekuliert bei Arsenal mit Außenseiterrolle

Der Aufsteiger bekommt es entweder mit Arsenal oder Leverkusen zu tun. Das Duell in London bietet nach einem 1:1 im Hinspiel die spannendste Ausgangslage am Dienstag. Zwar sind die Londoner als souveräner englischer Tabellenführer und einziger ungeschlagener Teilnehmer der Königsklasse deutlich favorisiert. Doch Bayer tankte zuletzt mit guten Auftritten Selbstvertrauen. Im Heim-Hinspiel war es erst ein generöser Elfmeter, versenkt von Ex-Bayer-Kicker Kai Havertz, der Arsenal den späten Ausgleich brachte. Die Hoffnung, erstmals seit 24 Jahren wieder ins Viertelfinale einzuziehen, lebt in Leverkusen.