Basketball-Nationalteam feiert fünften Sieg

Coach Jesper Sundberg wusste freilich, dass die Namen der Gegner für das Erreichen des hohen Ziels mit ausschlaggebend sein werden. „Aber egal, gegen wen, wir werden kämpfen. Wir spielen gut und intensiv.“ Auch die Schweizerinnen wollte man müde spielen. „Es hat funktioniert.“ Die jeweils zwei besten Teams der Gruppen sind in dieser Phase aufgestiegen, dazu die drei besten Dritten. Während für die Schweiz das Out kam, wurden die Österreicherinnen punktgleich hinter Großbritannien Zweite. Die Britinnen besiegten zum Abschluss Norwegen daheim 68:55.