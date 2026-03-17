Gemeinde am Gardasee will Urlauber-Chaos stoppen

Altstadt künftig gesperrt

Der Kern der neuen Regeln: Die Altstadt von Sirmione in Italien wird an insgesamt 31 Tagen in der Hochsaison sowie an Feiertagen für Autos gesperrt. Die Regelung gilt jeweils zwischen 14 und 19 Uhr. Ziel sei es laut Gemeinde, die Besucherströme besser zu lenken und die Sicherheit vor Ort zu erhöhen, wie die „GardaPost“ berichtete.