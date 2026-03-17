Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kärntner zögerte

Messner Coach in Zürich: „Das kam so unerwartet!“

Kärnten
17.03.2026 23:30
Brachte 2024 den GAK in die Bundesliga, jetzt übernimmt Gernot Messner die abstiegsgefährdeten ...
Brachte 2024 den GAK in die Bundesliga, jetzt übernimmt Gernot Messner die abstiegsgefährdeten Grasshoppers.(Bild: AP/ERWIN SCHERIAU / APA / picturedesk.com)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Abstiegskampf kennt Gernot Messner eigentlich nicht – die Grasshoppers Zürich muss er als Cheftrainer nun aber retten. Und: Darum zögerte der Oberkärntner kurz. . .

0 Kommentare

Unverhofft kommt oft. Gernot Messner war im Sommer nach Zürich gesiedelt, hatte dort die U21 der Grasshoppers übernommen, beförderte die Truppe auf Rang eins der 4. Schweizer Liga – und steht jetzt kurz vor dem Aufstieg.

Lesen Sie auch:
Gerald Scheiblehner ist nicht mehr Trainer der Grasshoppers Zürich. 
Ein Kärntner übernimmt
Grasshoppers Zürich trennen sich von Scheiblehner
16.03.2026

Scheiblehner entlassen
„Aber dann kam nun alles so unerwartet“, schildert der Oberkärntner Trainer. Denn am Montag überschlugen sich die Ereignisse bei der Erstliga-Truppe. Chefcoach Gerald Scheiblehner wurde entlassen, „Messi“ muss interimistisch übernehmen – und den Klub nun vor dem Abstieg retten.

Lesen Sie auch:
Gernot Messner feierte mit dem GAK 2023 den Zweitliga-Titel.
Gernot Messner
Ex-GAK-Meistermacher wechselt in die Schweiz
31.10.2025

„Haben auch mal ein Bier getrunken“
„Scheiblehner ist mein Freund, wir haben auch mal ein Bier gemeinsam getrunken. Als Sportchef Alain Sutter mir dann mitgeteilt hat, dass man sich von ihm trennt, habe ich nicht gleich zugesagt – und musste drüber nachdenken. Aus Respekt vor Scheiblehner“, sagt Messner, dessen Familie in Klagenfurt lebt.

„Nie mit dieser Intention her. . .“
Dass Messner es letztendlich machen würde, war dann aber klar: „Jedoch bin ich nie mit der Intention hierhergekommen, dass ich irgendwann mal die Kampfmannschaft übernehme.“

Ex-Wolfsberger dabei
Samstag wartet Servette Genf (9.) auf den 45-Jährigen. Seine Züricher liegen am elften und vorletzten Rang, einem Relegationsplatz – bleibt man da, muss man gegen den Zweiten der 2. Liga ran. Auf Schlusslicht Winterthur hat Messner – bei dem auch Ex-WACler Maxi Ullmann aufläuft – fünf Zähler Vorsprung.

Abstiegskampf kennt er nicht
„Wir sind keine Fantasten. Aber wir haben ein gutes Team und harte Arbeit wird immer belohnt – jetzt will ich positive Stimmung reinbringen“, sagt Messner, der allerdings noch nie richtig im Abstiegskampf steckte, zuletzt ja den GAK in die Bundesliga geführt hatte, dort nach zehn sieglosen Partien entlassen wurde. „Ich kenne solche Situationen nicht, aber wir schaffen das!“ Zudem steht der Klub noch im Cup-Halbfinale.

Vertrag bis 2027
Bis Sommer erhält „Messi“ die Chance bei den „Großen“, sein Vertrag für Zürichs U21 läuft aber bis 2027.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
17.03.2026 23:30
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
188.801 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
167.038 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
149.730 mal gelesen
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1460 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1331 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1268 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Mehr Kärnten
Kärntner zögerte
Messner Coach in Zürich: „Das kam so unerwartet!“
Krone Plus Logo
MacPherson ins Ausland
Graz „sweepte“ den VSV: Am Ende wurde es heftig!
Rechnungshof regt auf
Kaum heiße Themen! Ist der Schulausbau zu teuer?
Entscheidung gefallen
Ein neues Team führt nun die Büchsenmacherstadt
Jünger als vermutet
Fluchtfahrzeug gestohlen: Jagd auf den „Radräuber“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf