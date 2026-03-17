Messner Coach in Zürich: „Das kam so unerwartet!“

Abstiegskampf kennt er nicht

„Wir sind keine Fantasten. Aber wir haben ein gutes Team und harte Arbeit wird immer belohnt – jetzt will ich positive Stimmung reinbringen“, sagt Messner, der allerdings noch nie richtig im Abstiegskampf steckte, zuletzt ja den GAK in die Bundesliga geführt hatte, dort nach zehn sieglosen Partien entlassen wurde. „Ich kenne solche Situationen nicht, aber wir schaffen das!“ Zudem steht der Klub noch im Cup-Halbfinale.