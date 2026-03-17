Aus „Spaßaktion“ in Schule wurde Strafprozess
Duo angeklagt
Zwei Lehrlinge und Schüler einer Salzburger Berufsschule (26, 18) mussten sich am Dienstag im Salzburger Landesgericht erklären. Sie zeigten sich vor dem Richter reuig.
„Wir haben nur Spaß gemacht“, meinte einer der beiden Beschuldigten. Nachsatz: „Ich würde es nicht mehr machen, weil es gefährlich und dumm war.“ Laut Strafantrag haben sie einen Mitschüler auf gefährliche Weise gehänselt: Nach einer Rangelei packten sie ihn und hielten ihn rückwärts und kopfüber hängend über ein Geländer der Schule.
Nötigung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit lauteten die Vorwürfe. 50 Stunden gemeinnützige Arbeit darf ein Lehrling machen, der andere erhielt vier Monate auf Bewährung, nicht rechtskräftig.
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