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Aus „Spaßaktion“ in Schule wurde Strafprozess

Salzburg
17.03.2026 23:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Zwei Lehrlinge und Schüler einer Salzburger Berufsschule (26, 18) mussten sich am Dienstag im Salzburger Landesgericht erklären. Sie zeigten sich vor dem Richter reuig.

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„Wir haben nur Spaß gemacht“, meinte einer der beiden Beschuldigten. Nachsatz: „Ich würde es nicht mehr machen, weil es gefährlich und dumm war.“ Laut Strafantrag haben sie einen Mitschüler auf gefährliche Weise gehänselt: Nach einer Rangelei packten sie ihn und hielten ihn rückwärts und kopfüber hängend über ein Geländer der Schule.

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