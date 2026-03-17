Aus „Spaßaktion“ in Schule wurde Strafprozess

„Wir haben nur Spaß gemacht“, meinte einer der beiden Beschuldigten. Nachsatz: „Ich würde es nicht mehr machen, weil es gefährlich und dumm war.“ Laut Strafantrag haben sie einen Mitschüler auf gefährliche Weise gehänselt: Nach einer Rangelei packten sie ihn und hielten ihn rückwärts und kopfüber hängend über ein Geländer der Schule.