Sporting gegen Bodo/Glimt ab 18.45 Uhr LIVE

Drei Treffer im Plus liegt auch Bodö/Glimt vor Anpfiff der Partie in Lissabon. Drei Gegentore kassierten die Norweger erst zweimal, gegen Juventus (2:3) und Galatasaray Istanbul (1:3) schrieb man in der Ligaphase zudem auch selbst an. Zu verlieren hat die „gelbe Dampfwalze“ ohnehin nichts. 2.636 Fans begleiten ihr Team auf die Traumreise nach Portugal, von der man das erste CL-Viertelfinale mit norwegischer Beteiligung seit Rosenborg Trondheim 1997 mitbringen will. Beide Teams gehen ausgeruht ins Spiel, ihre Ligapartien am vergangenen Wochenende wurden verschoben.