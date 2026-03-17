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Champions League

Sporting gegen Bodo/Glimt ab 18.45 Uhr LIVE

Champions League
17.03.2026 04:59
Kann Sporting Lissabon das „Wunder“ schaffen und ein 0:3 gegen Bodø/Glimt aufholen?
Kann Sporting Lissabon das „Wunder“ schaffen und ein 0:3 gegen Bodø/Glimt aufholen?(Bild: EPA/Fredrik Varfjell)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rückspiel im Achtelfinale der Champions League: Sporting Lissabon empfängt Sensationsteam Bodø/Glimt. Wir berichten live ab 18.45 Uhr, siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Wer Manchester City und Atletico Madrid in der Ligaphase der Fußball-Champions-League besiegt und Inter Mailand in der Zwischenrunde eliminiert hat, der muss sich vor Sporting Lissabon nicht fürchten – schon gar nicht nach einem 3:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel. Der sensationelle CL-Debütant Bodö/Glimt holt am Dienstag (18.45 Uhr) in Portugal zum nächsten Schlag aus.

Drei Treffer im Plus liegt auch Bodö/Glimt vor Anpfiff der Partie in Lissabon. Drei Gegentore kassierten die Norweger erst zweimal, gegen Juventus (2:3) und Galatasaray Istanbul (1:3) schrieb man in der Ligaphase zudem auch selbst an. Zu verlieren hat die „gelbe Dampfwalze“ ohnehin nichts. 2.636 Fans begleiten ihr Team auf die Traumreise nach Portugal, von der man das erste CL-Viertelfinale mit norwegischer Beteiligung seit Rosenborg Trondheim 1997 mitbringen will. Beide Teams gehen ausgeruht ins Spiel, ihre Ligapartien am vergangenen Wochenende wurden verschoben.

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