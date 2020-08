BMW S 1000 XR: Supersportlich und entspannt reisen

Das Display ist auch bei starker Sonneneinstrahlung perfekt abzulesen, allerdings hat man nicht alle wesentlichen Infos auf einen Blick. Klar, Tacho, Drehzahl, Temperatur sind da. Aber sogar die Tankuhr gibt es nur zum Durchklicken ganz oben am Rand. Was dort angezeigt wird, stellt man im Menü ein. Also Trip 1 und 2, Durchschnittsverbräuche und -geschwindigkeiten und was ein Bordcomputer sonst noch so können muss. Das Durchklicken geht nur in eine Richtung, d.h. wenn man etwa die Reichweitenanzeige überklickt hat, muss man nochmal die ganze Liste durchrattern.