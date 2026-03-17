Manchester City gegen Real Madrid – ab 21 Uhr LIVE

Real Madrid verteidigt bei Manchester City ein 3:0. Mit Kylian Mbappe und Jude Bellingham kehren zwei Schwergewichte nach überstandenen Blessuren in den Kader zurück, ein Startelfeinsatz scheint aber unwahrscheinlich. Auch ÖFB-Star David Alaba bestieg den Flieger nach Manchester, er fehlte zuletzt mit Wadenproblemen.