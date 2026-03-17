„Lautes Rumpeln, dann hörte ich Arbeiter schreien“

Gerüst gibt nach – Arbeiter stürzen in die Tiefe

Laut Feuerwehr stürzte das frisch betonierte Konstrukt mitsamt den Männern abrupt ab. Tonnen von Beton und Bauteilen rissen die Arbeiter mit sich in die Tiefe und begruben sie unter sich. „Die Bauarbeiter, die sich auf diesem frisch betonierten Konstrukt befunden haben, sind gemeinsam mit dem Gerüst abgestürzt“, erklärte Feuerwehrsprecher Martin Hofbauer.