Die neue Intendantin sucht nach neuen Klassikern

Welches Stück gilt als Klassiker - und warum schaffen andere es nicht in den Kanon? Diese Frage stellt Andrea Vilter als Neo-Intendantin des Grazer Schauspielhauses ins Zentrum ihrer Arbeit. Am Dienstag stellte sie Anna-Sophia Güther als ihre Chefdramaturgin vor und präsentierte mit ihr den Spielplan für ihre erste Saison in Graz.