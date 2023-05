Dealerquartett war bereit für Kleinkrieg

Der 33-jährige Subdealer steht weiters in dringendem Verdacht, am 4. März 2023 an einer Messerstecherei in Kapfenberg in der Steiermark beteiligt gewesen zu sein, indem er zusammen mit einem 35-jährigen österreichischen Komplizen das spätere Opfer, einen 29-jährigen Österreicher, vor dessen Wohnung abpasste und ein Messer in die Schulter rammte. Die beiden wurden über staatsanwaltliche Anordnung festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Der 35-jährige Österreicher, welcher erst einen Monat vor der Tat aus der Haft entlassen wurde, trug bei seiner Festnahme in Linz eine geladene Pistole bei sich.