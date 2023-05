Verzweifelte Arztsuche: Am Wochenende fehlt Doktor

Nagelneu, hochmodern und 150 Quadratmeter groß: So sieht die neue Arztpraxis in Mühldorf in Kärnten aus. Sie könnte längst in Betrieb sein. Doch das Wichtigste fehlt: der Hausarzt selbst! „Wir finden einfach niemanden“, zeigt sich Bürgermeister Erwin Angerer verzweifelt. Und das, obwohl die Mölltaler Gemeinde mit einer ungewöhnlich niedrigen Miete endlich Interessenten gewinnen will.