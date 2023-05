Vorwurf: Wagner-Chef wollte Russen verraten

Kiew lehnte Angebot ab

Zwei ukrainische Beamte bestätigten gegenüber der Zeitung, dass Prigoschin mehrmals Kontakt zum ukrainischen Geheimdienst aufgenommen hat. Kiew habe sein Angebot aber abgelehnt, da es eine Hinterlist gewesen sein könnte. Ob ernst gemeint oder nicht, kein Zweifel besteht daran, dass es in der Schlacht um Bachmut nicht so läuft, wie von Prigoschin gewünscht. Seit Wochen fällt der Söldnerboss mit wütenden Äußerungen auf, beschwert sich über Munitionsmangel und schimpft auf das Verteidigungsministerium. Anfang Mai drohte er gar mit einem Rückzug von der Front in Donezk.