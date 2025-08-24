Aktivisten im Zielraum: So gering fällt Strafe aus

Um 14.30 Uhr hatte Marco Schwarz gerade mit Bestzeit die Ziellinie überquert. Es wurde schattiger und dunkler am Rennhang und der Norweger Timon Haugan stand noch am Start, als um 14.30 Uhr acht Klimaaktivisten über die Zäune sprangen, orange Farbe auf dem Schnee verteilten und ein Schild („Hört auf den Klimarat“) hochhielten.