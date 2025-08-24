Aktivisten im Zielraum: So gering fällt Strafe aus

MotoGP entgeht nur knapp einer Katastrophe
Henrik Kristoffersen war fuchsteufelswild, die Veranstalter konsterniert und das Publikum buhte – am 18. November 2023 stürmten Klimaaktivsten beim Herren-Slalom in Gurgl (Tirol) den Zielraum. Bei jenem, der die Aktion gefilmt hatte, steht nach Einspruch nun die Höhe der Strafe fest.
Um 14.30 Uhr hatte Marco Schwarz gerade mit Bestzeit die Ziellinie überquert. Es wurde schattiger und dunkler am Rennhang und der Norweger Timon Haugan stand noch am Start, als um 14.30 Uhr acht Klimaaktivisten über die Zäune sprangen, orange Farbe auf dem Schnee verteilten und ein Schild („Hört auf den Klimarat“) hochhielten.
