Bundesheer-Einsatz in der Ukraine: Tanner bremst

Österreicher stehen teils dahinter

Österreichs Bevölkerung ist sich uneinig, was einen möglichen Einsatz des Bundesheers in der Ukraine betrifft. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup. Ungefähr vier von zehn Befragten (42 Prozent) können sich vorstellen, österreichische Soldatinnen und Soldaten zur Friedenssicherung einzusetzen. Etwas mehr (44 Prozent) sind dagegen. Unter den Befürworterinnen und Befürwortern sind vor allem unter 40-Jährige, Menschen mit höherer Schulbildung sowie Anhängerinnen und Anhänger der NEOS und Grünen. FPÖ-Sympathisantinnen und -sympathisanten sind eher dagegen.