Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ist noch zu früh“

Bundesheer-Einsatz in der Ukraine: Tanner bremst

Außenpolitik
20.08.2025 19:25
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat bisher keinen Auftrag erteilt, Bundesheer-Soldatinnen und -soldaten in die Ukraine zu schicken. Es sei dafür noch „zu früh“, sagte sie. Solange kein Frieden herrsche, könne auch kein Frieden gesichert werden.

0 Kommentare

„Wir verfolgen die aktuellen Entwicklungen genau, aber derzeit ist es noch zu früh, um über mögliche künftige Szenarien zu sprechen“, sagte sie zur Tageszeitung „Die Presse“. Das Bundeskanzleramt und Verteidigungsministerium verwiesen darauf, dass für eine Beteiligung an einer Friedensmission ein Mandat der Europäischen Union oder der UNO sowie ein Beschluss des Parlaments notwendig wären. Grundsätzlich basiere die Entsendung zu Auslandsmissionen immer auf Freiwilligkeit.

Wie berichtet, hatte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am Montagabend unter anderem über einen möglichen Einsatz des Bundesheers in der Ukraine gesprochen – um dort Frieden zu sichern. „Es kommt natürlich auf die Ausgestaltung dieser Mission an“, sagte sie. Am Ende jeden Kriegs stehe eine Verhandlungslösung.

Zitat Icon

Wir verfolgen die aktuellen Entwicklungen genau, aber derzeit ist es noch zu früh, um über mögliche künftige Szenarien zu sprechen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zum Einsatz des Bundesheers in der Ukraine

Österreicher stehen teils dahinter
Österreichs Bevölkerung ist sich uneinig, was einen möglichen Einsatz des Bundesheers in der Ukraine betrifft. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup. Ungefähr vier von zehn Befragten (42 Prozent) können sich vorstellen, österreichische Soldatinnen und Soldaten zur Friedenssicherung einzusetzen. Etwas mehr (44 Prozent) sind dagegen. Unter den Befürworterinnen und Befürwortern sind vor allem unter 40-Jährige, Menschen mit höherer Schulbildung sowie Anhängerinnen und Anhänger der NEOS und Grünen. FPÖ-Sympathisantinnen und -sympathisanten sind eher dagegen.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj bei ihrem Treffen am Montag.
Will anders helfen
Trump stellt klar: Keine US-Truppen in der Ukraine
19.08.2025
„Kommt darauf an ...“
Bundesheer-Friedenseinsatz in der Ukraine?
18.08.2025
Trotz Haftbefehl
Stocker schlägt Wien als Ort für Putin-Treffen vor
19.08.2025

Vermittlung in internationalen Konflikten
Zum Vergleich: 53 Prozent der Befragten befürworten im Fall eines Waffenstillstands EU-Friedenstruppen. Mehr als jede vierte Person (27 Prozent) lehnt das ab, jede fünfte Person (20 Prozent) ist unentschieden. Deutlich mehr Zustimmung bekommt der Vorschlag, Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine in Österreich auszurichten. Dafür sind 66 Prozent. Ungefähr acht von zehn Befragten (82 Prozent) stimmen der Aussage zu, dass Österreich als neutraler Staat eine aktive Friedenspolitik betreiben und in internationalen Konflikten vermitteln solle.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
210.431 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
191.886 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
191.782 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
2781 mal kommentiert
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1492 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
975 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Mehr Außenpolitik
„Ist noch zu früh“
Bundesheer-Einsatz in der Ukraine: Tanner bremst
Säbelrasseln aus Kreml
Drohne schlägt in Polen ein, Alarm in Rumänien
Andreas Babler im Talk
„Gut, dass die SPÖ wieder in der Regierung ist“
Koalition verhandelt
Pensionen könnten um 2,7 Prozent steigen
Ein Treffen als Köder
Putin wimmelt Trump ab – ohne nein zu sagen …
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf